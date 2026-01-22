Sacrificio por el rating: Las Finales de la NBA abandonan los domingos en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha hecho oficial el cronograma de las Finales de 2026, y el dato que más ha resonado en las oficinas de las grandes cadenas televisivas es la ausencia total de juegos dominicales. Según el calendario presentado, la serie por el campeonato se llevará a cabo entre el 3 y el 19 de junio, distribuyendo sus encuentros exclusivamente en miércoles, viernes, lunes, sábados y martes.

Esta decisión, que pone fin a una racha iniciada en la década de los 70, responde a una razón de peso: evitar el conflicto de horarios con la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará precisamente en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante el crecimiento exponencial del fútbol en territorio estadounidense y la participación de la selección nacional en su propio mundial, la NBA ha optado por la cautela. Programar un Juego 3 o un Juego 7 contra un partido de eliminación directa o un debut de la selección de EE. UU. representaría un riesgo innecesario para los niveles de rating que los patrocinadores exigen.

El Calendario de las Finales 2026

La serie definitiva se jugará de la siguiente manera (todos los partidos a las 8:30 PM ET):

Juego 1: Miércoles, 3 de junio.

Juego 2: Viernes, 5 de junio.

Juego 3: Lunes, 8 de junio.

Juego 4: Miércoles, 10 de junio.

Juego 5 : * Sábado, 13 de junio.

Juego 6 : * Martes, 16 de junio.

Juego 7:* Viernes, 19 de junio. *De ser necesario.

Un cambio de paradigma

Tradicionalmente, la NBA reservaba los domingos para sus momentos de mayor impacto, como el Juego 2 o un eventual Juego 7. Sin embargo, ante un evento de la magnitud de un Mundial en casa, el Comisionado Adam Silver ha optado por la flexibilidad. Esta decisión pone de manifiesto que, en el panorama actual de los medios, incluso una de las ligas más poderosas del mundo debe adaptar su "ritmo sagrado" ante la relevancia global del fútbol.

A medida que se acerque el mes de junio, será interesante observar cómo los anunciantes redistribuyen sus presupuestos hacia las noches de lunes y viernes, que ahora cargarán con el peso de los momentos decisivos de la temporada.