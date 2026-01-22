NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 22 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Ocho compromisos serán los encargados de darle vida a las emociones en la presente temporada de la NBA para este jueves 22 de enero. Los Angeles Lakers y Clippers serán los protagonistas el platillo fuerte de la cartelera con su enfrentamiento desde el Intuit Dome.

La tropa de LeBron James y Luka Doncic tendrán la oportunidad de subir un escalón en la Conferencia Oeste, si Houston Rockets no gana como visitante en su desafío ante Philadelphia Sixers. Del otro lado, la pandilla liderada por James Harden y Kawhi Leonard buscará regresar a la victoria después de un complicado resultado en la pasada presentación (138x110) ante Chicago Bulls.

Otro encuentros que prometen estar a la altura se disputará en el American Airlines Center entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks. La franquicia de San Francisco sufrió una baja dolorosa de Jimmy Butler, pero tienen a Stephen Curry, quien buscará marcar el camino para escalar hasta los primeros lugares en el Oeste, mientras que, los tejanos han estado inspirados en los últimos choques e intentarán registrar su cuarto triunfo consecutivo.

Juegos para hoy en la NBA: 22 DE ENERO