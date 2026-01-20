Golden State Warriors podría colocar a Jimmy Butler como moneda de cambio

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca el 5 de febrero, fecha límite de traspasos de la NBA, los Golden State Warriors se encuentran en una de las encrucijadas más críticas de su historia reciente.

Según informes del periodista especializado Brett Siegel de ClutchPoints, la gerencia de San Francisco ha puesto "todas las opciones sobre la mesa", incluyendo la posibilidad real de traspasar a su estrella secundaria, Jimmy Butler, en un intento desesperado por maximizar las probabilidades de campeonato de Stephen Curry esta temporada.

Un movimiento estratégico en un momento de urgencia

La llegada de Butler a los Warriors fue vista originalmente como el movimiento definitivo para extender la ventana competitiva de la dinastía. Sin embargo, con el equipo luchando por asegurar una posición sólida en los playoffs de la Conferencia Oeste, el General Manager Mike Dunleavy Jr. está evaluando si la estructura actual es suficiente para derrocar a los contendientes de élite.

La información revelada por Siegel sugiere que Golden State no se cerrará a ninguna negociación en las próximas dos semanas, en especial cuando Butler se lesionó por el resto de la temporada. La intención es clara: rodear a Stephen Curry de las piezas exactas que le permitan pelear por su quinto anillo de campeón.

En este escenario, Butler, a pesar de su innegable impacto defensivo y competitividad, se ha convertido en el activo principal en cualquier conversación de intercambio de alto nivel.

El factor financiero: Un contrato de peso máximo

Uno de los puntos determinantes en las negociaciones es la magnitud del contrato de Butler. El alero de 36 años está percibiendo 54.1 millones de dólares durante la presente campaña (2025-26). Además, tiene garantizados 56.8 millones de dólares para la temporada 2026-27, antes de convertirse en agente libre sin restricciones.