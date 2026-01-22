Sacudida en la NBA: Davis, Morant y Porter Jr. encabezan la tabla de cambios

Suscríbete a nuestros canales

A tan solo dos semanas del cierre del mercado de traspasos, la NBA ha entrado en una fase de volatilidad. Tras los movimientos ya confirmados de estrellas como Trae Young y CJ McCollum, la liga se prepara para una reconfiguración total con la aparición de nombres de calibre MVP en la lista de disponibles. El panorama ha cambiado drásticamente, colocando a figuras generacionales en el centro de las negociaciones.

Los pesos pesados

La mayor sorpresa de la lista es, sin duda, Anthony Davis. El pívot de los Dallas Mavericks representaría un movimiento sísmico que emparejaría a uno de los mejores defensores de la liga con la estructura de un equipo contendiente.

Junto a él, el alero de los Brooklyn Nets, Michael Porter Jr., y el base de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, completan el podio de los jugadores más codiciados. La inclusión de Morant sugiere que Memphis podría estar considerando un reinicio agresivo o un cambio de dirección estructural en su franquicia.

El Top 10: Un mercado de piezas estratégicas

Más allá de las superestrellas, la tabla de cambios revela una profundidad de talento disponible que podría alterar el equilibrio de ambas conferencias. En la cuarta posición destaca Domantas Sabonis, el pívot de los Sacramento Kings, seguido por el base de los Chicago Bulls, Coby White, quien ha despertado un interés masivo tras su crecimiento esta temporada.

El resto de la lista de los diez más buscados la completan perfiles defensivos y jóvenes con gran proyección. Daniel Gafford (Mavericks) y Nic Claxton (Nets) se posicionan como los pívots más atractivos para equipos que buscan reforzar su protección de aro. En el perímetro, el alero de los Indiana Pacers, Bennedict Mathurin, junto a los bases Ayo Dosunmu (Bulls) y Quentin Grimes (76ers), cierran este ranking de activos prioritarios para el cierre del mercado.

El mercado está reaccionando a una temporada de contrastes. Equipos como los Chicago Bulls parecen estar listos para "vender" piezas valiosas para acumular capital de Draft. Por otro lado, la presencia de figuras como Sabonis o Davis indica que incluso los equipos con aspiraciones de playoffs están dispuestos a desmantelar sus núcleos si la oferta es suficiente para un salto de calidad definitivo.