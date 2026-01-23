Milwaukee Bucks en duda de traspasar a esta figura por Ja Morant

Suscríbete a nuestros canales

En lo que podría ser el movimiento más sísmico de la temporada 2025-26 de la NBA, los Milwaukee Bucks y los Memphis Grizzlies han entablado conversaciones formales para un traspaso que involucra a la superestrella Ja Morant. Sin embargo, las negociaciones se encuentran actualmente en un punto de fricción inesperado: la negativa de Milwaukee a desprenderse de su joven promesa, Ryan Rollins.

El ascenso meteórico de Ryan Rollins: ¿El nuevo intocable?

La postura de los Bucks ha sorprendido a varios sectores de la liga, dado el calibre de jugador que representa Morant. No obstante, el rendimiento de Ryan Rollins en la presente campaña justifica la cautela de la gerencia encabezada por Jon Horst.

Rollins se ha consolidado como una de las piezas más versátiles del Este, registrando estadísticas de élite para un jugador de su experiencia: 16 puntos, 5.5 asistencias, 4.5 rebotes y 1.5 robos por partido.

Para Milwaukee, Rollins no es solo un activo de cambio; es el motor joven que ha mantenido al equipo competitivo durante las transiciones de sus veteranos. Su capacidad para impactar en ambos lados de la cancha y su crecimiento como generador de juego lo han convertido en un perfil que los Bucks consideran "difícil de replicar", incluso en una operación por un talento generacional como Morant.

La oferta de Milwaukee: Experiencia y capital de futuro

En lugar de incluir a Rollins, los Bucks han puesto sobre la mesa una propuesta robusta centrada en la profundidad y el alivio inmediato para los Grizzlies. El paquete preferido por Milwaukee consiste en:

Kyle Kuzma: Un veterano probado con experiencia en campeonatos, capaz de aportar anotación instantánea y presencia en el vestuario. Kevin Porter Jr.: Un talento ofensivo explosivo que podría ocupar minutos importantes en la rotación exterior de Memphis. Compensación de Draft: Una serie de selecciones (incluyendo primeras rondas sin protección) destinadas a convencer a la oficina central de los Grizzlies de que el retorno a largo plazo compensa la salida de su jugador franquicia.

El dilema estratégico de los Grizzlies

Desde la perspectiva de Memphis, la operación es compleja. Si bien Morant es el rostro de la franquicia, los problemas de consistencia y el deseo de remodelar la cultura del equipo podrían abrir la puerta a un traspaso.

Sin embargo, fuentes cercanas a la organización de Tennessee sugieren que no aceptarán ninguna oferta que no incluya a Rollins, a quien ven como la pieza central perfecta para iniciar una nueva etapa competitiva.