Barcelona le da un golpe "letal" a la NBA

En un movimiento que redefine el mapa geopolítico del baloncesto continental, el FC Barcelona ha anunciado oficialmente la extensión de su licencia con la Euroliga por una década adicional. El nuevo acuerdo vincula al club azulgrana con la máxima competición europea hasta la temporada 2036-37, asegurando su estatus de socio fundador y propietario de la competición.

Estabilidad estructural y blindaje económico

La firma garantiza al Barça una plaza fija en la élite europea, independientemente de sus resultados en la Liga Endesa (ACB). Para la directiva culé, este acuerdo supone:

Seguridad de ingresos: Garantiza derechos de televisión y patrocinio a largo plazo.

Poder de decisión: El Barcelona mantiene su asiento en la junta de accionistas de la Euroleague Commercial Assets (ECA).

Atractivo para fichajes: La certeza de jugar la Euroliga durante la próxima década es el principal gancho para retener a estrellas y atraer talento de la NBA.

Un golpe seco a la NBA Europa

Durante los últimos años, los rumores sobre una posible NBA Europa han cobrado fuerza. Sin embargo, la fidelidad del Barcelona (uno de los tres clubes con mayor valor de marca en el mundo) supone un obstáculo masivo para los planes de expansión de Adam Silver en el viejo continente.

Este blindaje de 10 años llega en un momento clave: la construcción del nuevo Palau. Con una licencia garantizada hasta 2037, el club tiene el escenario perfecto para rentabilizar su nueva infraestructura, convirtiendo a Barcelona en la capital europea del baloncesto y alejando, al menos por ahora, cualquier intento de "americanización" de la estructura competitiva actual.

