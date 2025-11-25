Euroliga: Barcelona busca afianzar el Top 6 ante un ASVEL desmoralizado

Suscríbete a nuestros canales

La Euroliga nos trae un duelo crucial en el Palau Blaugrana, donde el FC Barcelona recibe al ASVEL Lyon Villeurbanne. Este enfrentamiento es clave para ambos: Barcelona busca consolidar su posición para entrar en el Top 6 de la tabla, mientras que ASVEL, en el último puesto, intenta desesperadamente demostrar que pertenece a la élite europea.

Momento de forma y contraste defensivo

El historial entre ambos clubes es reñido, con el equipo local liderando con 6 victorias frente a 5 de ASVEL en 11 encuentros. Sin embargo, el presente muestra un claro contraste:

FC Barcelona: Los catalanes exhiben resultados consistentes con 7 victorias y 5 derrotas, destacando su mejora defensiva bajo el nuevo entrenador. Además, el equipo posee una de las mejores estadísticas de partidos en casa de todo el torneo europeo.

ASVEL Lyon Villeurbanne: El equipo francés atraviesa una forma terrible, ubicándose en el vigésimo lugar con solo tres victorias en doce partidos. Su defensa es su principal debilidad, lo cual se evidenció en su reciente derrota por 52-84 ante Mónaco, un golpe moral del que es difícil recuperarse.

Tendencias de rendimiento

A pesar de la pobre forma de ASVEL, los datos sugieren que no se rendirán fácilmente en ataque:

ASVEL Total de Puntos: El ASVEL ha marcado más de 74.5 puntos en los últimos 6 partidos consecutivos contra el Barcelona en la Euroliga.

El ASVEL ha marcado en los últimos 6 partidos consecutivos contra el Barcelona en la Euroliga. Margen de Victoria: Pese a la fortaleza del Barça, el ASVEL ha ganado con un hándicap de +13.5 (-119) puntos en 6 de sus últimos 6 partidos como visitante contra el Barcelona.

La redacción de MeridianoBet espera una ventaja significativa para los locales debido a su plantilla más profunda y la preocupante forma actual del equipo francés.

Nuestra elección: Barcelona Hándicap (-13.5), cuota: -120

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González