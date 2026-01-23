El Real Madrid se acerca a un acuerdo historico con la NBA

Suscríbete a nuestros canales

El baloncesto europeo se prepara para un cambio de dimensiones inéditas. El Real Madrid Baloncesto, una de las instituciones más influyentes del continente, ha dado un paso decisivo hacia la futura NBA Europa tras las reuniones mantenidas esta semana en Londres. Aunque no existe un documento firmado, las conversaciones dejaron un compromiso firme entre el club blanco y los responsables del proyecto impulsado por la NBA y la FIBA, según reportes recientes de medios especializados .

La iniciativa, que lleva meses gestándose, busca crear una competición estable con estructura de franquicias, un modelo que la NBA considera clave para expandir su marca en el mercado europeo. Para el Real Madrid, la propuesta representa una oportunidad estratégica: acceso a un ecosistema económico más robusto, mayor visibilidad global y un marco competitivo alineado con estándares estadounidenses, de acuerdo con análisis publicados en la prensa deportiva europea .

Real Madrid se acerca a la NBA

El club entiende que este movimiento puede marcar un antes y un después en su sección de baloncesto. La inversión inicial para asegurar una plaza fija en la nueva liga sería elevada, pero también abriría la puerta a ingresos más estables y a una proyección internacional sin precedentes. Informaciones recientes apuntan a que la NBA pretende arrancar la competición en torno a 2027, con una docena de equipos fundadores procedentes de mercados estratégicos del continente .

La Euroliga observa el proceso con inquietud. La posible salida del Real Madrid, uno de sus pilares históricos, podría alterar el equilibrio competitivo y económico del torneo. Mientras tanto, en el club blanco predomina la sensación de estar ante una oportunidad irrepetible. Londres no fue solo un punto de encuentro: fue el escenario donde comenzó a tomar forma una nueva era para el baloncesto europeo.