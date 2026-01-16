Euroliga: Real Madrid propina paliza categórica al Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid tomó venganza del FC Barcelona, aunque no en fútbol como muchos fanáticos podrían pensar, sino que en este caso es en baloncesto. El conjunto dirigido por Sergio Scariolo logró una importante victoria sobre su clásico rival en la jornada 22 de la Euroliga.

Real Madrid aplasta al Barcelona

El conjunto merengue supo imponerse con comodidad a los culés por marcador de 80-61 (19 puntos de ventaja). Con este triunfo el Real Madrid toma venganza de la derrota reciente por choque liguero, donde el FC Barcelona supo ganar 105-100.

El mejor anotador por el Real Madrid en el triunfo de Euroliga terminó siendo Usman Garuba con 16 puntos acompañado de 3 rebotes y una asistencia. Pero además de él otros tres jugadores pasaron la barrera de las 10 unidades: Gabriel Deck con 12, Mario Hezonja con 12 y Edy Tavares con 11.

Por parte del Barcelona el mejor terminó siendo Dario Brizuela con 13 contables producto de un 6/9 en tiros de cancha con un triple incuido. Nicolás Laprovittola y Shengelia también superaron los 10 puntos anotados.

Real Madrid y la posición en la Euroliga

Con el triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona el conjunto merengue llega a un récor de 14-8, igualando el registro de los blaugranas, pero superandolos en la tabla de posiciones ya que les han ganado ambos partidos de la ronda regular.

Actualmente el Madrid oucpa la quinta casilla de la tavla de posiciones lo que le da un boleto directo a la postemporada de la Euroliga, solo que todavía no hay nada asegurado, ya que restan 16 compromisos de esta ronda.