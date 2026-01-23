Esta es la figura que buscarán los Lakers para pelear por el título

Suscríbete a nuestros canales

Con el cierre de mercado de la NBA a la vuelta de la esquina, Los Ángeles Lakers han identificado una carencia crítica en su esquema: la protección del aro. Según diversas fuentes de la liga y reportes de insiders como Matt Moore, la organización angelina ha situado a Nic Claxton, pívot de los Brooklyn Nets, en la cima de su lista de prioridades para antes de la fecha límite del 5 de febrero.

Búsqueda de atletismo y defensa de élite

A pesar del poderío ofensivo que supone contar con la dupla histórica de Luka Dončić y LeBron James, los Lakers han mostrado vulnerabilidades defensivas que preocupan al cuerpo técnico liderado por JJ Redick.

Actualmente, el equipo ocupa puestos preocupantes en eficiencia defensiva, lo que ha llevado a la gerencia de Rob Pelinka a buscar un perfil muy específico: un interior atlético, capaz de defender múltiples posiciones y, sobre todo, de ser una amenaza constante en el juego de bloqueo y continuación (pick-and-roll) junto a Dončić.

Nic Claxton encaja perfectamente en esta descripción. Con promedios de 12.8 puntos, 7.6 rebotes y 1.4 tapones por partido esta temporada, Claxton no solo aportaría la verticalidad necesaria en ataque, sino que se convertiría en el ancla defensiva que permitiría a LeBron James dosificar esfuerzos físicos de cara a la postemporada.

La oferta sobre la mesa: Juventud y flexibilidad salarial

Para convencer a unos Brooklyn Nets en pleno proceso de reestructuración, los Lakers han puesto en el mercado un paquete diseñado para ofrecer tanto talento joven como alivio financiero. La pieza central del intercambio sería Dalton Knecht, el tirador de segundo año que, pese a su enorme potencial, no ha encontrado la consistencia necesaria en la rotación actual.

Junto a Knecht, Los Ángeles está ofreciendo un paquete de 22.5 millones de dólares en contratos que expiran, representados por Gabe Vincent y Maxi Kleber. Esta maniobra permitiría a los Nets limpiar sus libros contables de cara a la próxima agencia libre, facilitando la llegada de una nueva superestrella a Nueva York.