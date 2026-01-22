El plan de Golden State que se frustró tras la lesión de Jimmy Butler

Suscríbete a nuestros canales

Lo que prometía ser un cierre de mercado agresivo para los Golden State Warriors ha dado un vuelco dramático. Según informes de Marc Stein a través de su plataforma The Stein Line, la franquicia de la Bahía ha frenado sus planes de realizar un movimiento sísmico en la NBA tras confirmarse la gravedad de la lesión de Jimmy Butler, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior (ACL) que lo mantendrá fuera de las canchas por el resto de la temporada.

De la agresividad a la cautela estratégica

Hasta hace apenas unos días, los Warriors operaban bajo la premisa de ser "compradores de élite". La gerencia, liderada por Mike Dunleavy Jr., exploraba activamente el mercado en busca de una pieza de calibre All-Star que permitiera al equipo competir al más alto nivel y maximizar los años restantes de Stephen Curry. Sin embargo, la pérdida de Butler ha alterado profundamente el cálculo de probabilidades de éxito de la organización.

Stein reporta que los Warriors han pasado a una postura de extrema cautela. La lógica interna en el Chase Center es ahora pragmática: sin Butler como ancla defensiva y secundaria en el ataque, las posibilidades reales de alzar el Trofeo Larry O'Brien este año se consideran, en palabras de analistas cercanos, "casi nulas".

Ante este panorama, la directiva ha decidido no comprometer activos de futuro —como selecciones de primera ronda o talento joven— en un "traspaso loco" que solo serviría para una eliminación temprana en los playoffs.

El caso Jonathan Kuminga: Un cambio de prioridades

Uno de los efectos colaterales más inmediatos de esta nueva política de contención es la situación de Jonathan Kuminga. Mientras que hace semanas el joven alero parecía tener un pie fuera del equipo debido a sus demandas de traspaso y falta de minutos, la lesión de Butler ha obligado a los Warriors a reconsiderar su permanencia.

Con la rotación mermada en las alas, Kuminga ha regresado a la pista con un rol protagonista. Marc Stein señala que, en lugar de forzar un traspaso antes de la fecha límite del 5 de febrero, Golden State ahora prefiere mantener al jugador, permitirle recuperar su valor de mercado y, potencialmente, utilizarlo como pieza central de un movimiento mucho más ambicioso durante el próximo verano.

Preservar el futuro para un último asalto

La decisión de no realizar movimientos desesperados refleja una visión a largo plazo. Con el contrato de Butler ($54.1 millones esta temporada y $56.8 millones la próxima) pesando en los libros contables mientras está inactivo, los Warriors han optado por la salud financiera y la acumulación de capital. La meta ha pasado de "ganar ahora a cualquier precio" a "reagruparse para 2027".

A pesar de la decepción que esto supone para la afición, la gerencia confía en que mantener la pólvora seca en este mercado les permitirá ser los principales contendientes en el mercado de verano, donde estrellas de la magnitud de Giannis Antetokounmpo podrían estar disponibles.