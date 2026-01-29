LeBron James alcanza la frontera final de la inmortalidad: nueva cifra milenaria en su poder

Suscríbete a nuestros canales

Hay récords que se rompen con talento, y hay otros que solo se conquistan con una disciplina que raya en lo sobrehumano. LeBron James ha vuelto a reescribir los libros de historia al convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 60,000 minutos jugados en temporada regular.

La cifra, que suena más a una anomalía estadística que a una realidad física, fue alcanzada en la presente temporada, consolidando al Rey no solo como el máximo anotador de todos los tiempos, sino como el atleta más duradero que jamás haya pisado una duela de baloncesto.

Una vida entera en la duela

Para poner en perspectiva la magnitud de este logro, 60,000 minutos equivalen a 1,000 horas netas de acción competitiva, sin contar los miles de minutos adicionales en playoffs, donde LeBron también lidera la historia. Para alcanzar esta marca, un jugador tendría que promediar 35 minutos por partido, jugando los 82 encuentros de la temporada, durante casi 21 años consecutivos.

James ha desafiado las leyes de la biología, manteniéndose como una pieza central de la liga mientras veía retirarse a generaciones enteras de compañeros y rivales.

El club del tiempo: LeBron vs. El Resto

Hasta hoy, el club de los jugadores con más kilometraje en temporada regular estaba encabezado por leyendas que parecían inalcanzables. James ha dejado atrás a nombres que definieron épocas:

LeBron James: 60,000+ minutos Kareem Abdul-Jabbar: 57,446 minutos Karl Malone: 54,852 minutos Kevin Garnett: 50,418 minutos

La diferencia entre LeBron y el segundo lugar, Kareem Abdul-Jabbar, es ahora de más de 2,500 minutos, una distancia que equivale a casi tres temporadas completas de un titular promedio en la NBA actual.

A sus 41 años, James sigue invirtiendo una cifra estimada de 1.5 millones de dólares anuales en el cuidado de su físico, utilizando tecnología de punta, cámaras hiperbáricas y un estricto régimen nutricional. Este hito de los 60,000 minutos no es solo una celebración de su longevidad, sino un testimonio de su profesionalismo en una era donde el "descanso gestionado" (load management) es la norma para las estrellas.