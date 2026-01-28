NFL: LeBron James estalla por el desprecio del Salón de la Fama a Belichick

Suscríbete a nuestros canales

Bill Belichick el entrenador insignia de New England Patriots no estará en el Salón de la Fama en su primera participación. Una polémica que ha generado un fuerte debate en propios y extraños; LeBron James no dudó en expresar su opinión de manera tajante contra el comité de la NFL.

LeBron James comentó a través de twitter que era "imposible, atroz y una falta de respeto" contra la figura de Belichick. El entrenador más laureado en la historia de la NFL y creador de la principal dinastía de la liga no fue seleccionado entre los candidatos para entrar en el Salón de la Fama.

Bill tendrá que esperar hasta 2027 para ser seleccionado y seguramente elegido para entrar en el Salón de la Fama de la NFL. Un mérito que tiene ganado de sobra gracias a sus 6 anillos de Super Bowl con Patriots, pero también a sus 2 anillos como asistente de coach en New York Giants.

¿Por qué fue rechazado Bill Belichick en su primera oportunidad al Salón de la Fama?

La exclusión de Bill Belichick al Salón de la Fama de la NFL se debió a factores externos al juego. En teoría es una cuestión moral lo que impulsó a esta decisión del comité: el fantasma del Spygate (2007) y el Deflategate (2015) fue el causante de la "penitencia" de los 50 votantes.

Bill Polian (miembro del comité) entre otros ex jugadores fueron señalados de influir en la decisión para "castigar" simbólicamente los escándalos antes mencionados durante la Dinastía de New England Patriots. Una situación que daña la imagen del comité, más que la del propio ex entrenador de la NFL.

Logros de Bill Belichick para estar en el Salón de la Fama de la NFL

El legado de Bill Belichick trasciende las estadísticas, consolidándose como el arquitecto de la dinastía más exitosa en la historia moderna del deporte estadounidense. Su capacidad estratégica y mentalidad ganadora transformaron a una franquicia en el estándar de excelencia de la NFL durante más de dos décadas.

Logros de Belichick en su carrera: