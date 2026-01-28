Sorpresa histórica: Bill Belichick queda fuera del Salón de la Fama en su primer intento

Suscríbete a nuestros canales

En una decisión que ha sacudido al mundo de la NFL, el legendario entrenador Bill Belichick no será incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primer año de elegibilidad.

Según reportes de Don Van Natta Jr. y Seth Wickersham de ESPN, fuentes cercanas al proceso confirmaron que Belichick no alcanzó el umbral necesario de votos durante la reunión del comité realizada a principios de enero. Para ser inmortalizado en Canton, Ohio, un finalista necesita la aprobación del 80% del comité (40 de los 50 votos), una cifra que el ex estratega de los Patriots no logró conseguir.

Decepción y desconcierto

La noticia ha sido recibida con incredulidad por parte del entorno del entrenador de 73 años. Las fuentes describen a Belichick como "desconcertado" y profundamente "decepcionado".

"¿Seis Super Bowls no son suficientes?", habría preguntado Belichick a un asociado tras conocer la noticia.

Según los reportes, el entrenador siente que la votación no refleja sus logros deportivos y atribuye el desaire a factores externos al juego. "La política lo mantuvo fuera", aseguró una fuente a los periodistas de ESPN.

Un currículum inigualable

Desde una perspectiva puramente estadística, la exclusión de Belichick es una anomalía histórica. Es ampliamente considerado el mejor entrenador en la historia de la liga, con una hoja de servicio que incluye:

· Seis victorias en el Super Bowl como entrenador en jefe de los New England Patriots.

· Dos trofeos Lombardi adicionales como coordinador defensivo de los New York Giants.

· 333 victorias totales en la NFL (incluyendo playoffs), la segunda mayor cantidad en la historia.

· Tres veces nombrado Entrenador del Año.

El peso de las controversias: Spygate y Deflategate

A pesar de haber forjado junto a Tom Brady la dinastía más dominante en la historia del deporte americano, el legado de Belichick conlleva asteriscos que parecen haber influido en los votantes.

Su carrera en Nueva Inglaterra estuvo marcada por dos escándalos mayores. En 2007, el incidente conocido como Spygate —donde el equipo grabó ilegalmente las señales defensivas de los rivales— resultó en una multa de $500,000 para Belichick y la pérdida de una selección de primera ronda para los Patriots.

Años más tarde, enfrentó el escrutinio por el Deflategate (2015), relacionado con el desinflado deliberado de balones en la final de la AFC. Aunque Belichick no fue sancionado personalmente, la franquicia recibió una multa millonaria y su mariscal de campo estrella fue suspendido por cuatro partidos.

La polémica con Bill Polian

El proceso de votación no ha estado exento de drama interno. Se reportó que Bill Polian, ejecutivo miembro del Salón de la Fama y antiguo rival de Belichick (como Gerente General de los Bills y Colts), habría instado a los votantes a hacer "esperar un año" a Belichick debido al Spygate.

Sin embargo, Polian ha negado vehementemente estas afirmaciones. "Eso es total y categóricamente falso. Yo voté por él", declaró Polian a Matt Verderame de Sports Illustrated, intentando disipar los rumores de un boicot organizado.