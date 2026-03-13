MLB: Red Sox firma a uno de los relevistas veteranos con mejor presente

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Medias Rojas de Boston está armando uno de los rosters más importantes de Grandes Ligas en 2026. La rotación pinta para ser de las tres mejores de la liga; pero ahora con su última firma está completando un cuerpo de relevistas impresionante para pelear por la Serie Mundial.

Danny Coulombe firma por una temporada con Red Sox para potenciar el relevo de cara al 2026. Un pitcher que ha dominado desde el 2022, en el que ostenta la efectividad más baja (2.38) entre lanzadores zurdos en MLB. La idea es construir un equipo fuerte en todas las áreas para 2026.

Coulombe de 36 años, destaca por su capacidad para neutralizar a bateadores diestros, a quienes limitó a un promedio de .188 el año pasado. Con más de 300 juegos de experiencia en la MLB, su brazo zurdo aporta una estabilidad crucial para el esquema de relevo de Alex Cora.

Romy Gonzalez inicia la temporada 2026 de Grandes Ligas en lista de lesionados

Romy González enfrentó una dolorosa lesión de hombro izquierdo desde septiembre 2025. Jugó con desgarro y molestias constantes, recurriendo a inyecciones PRP en febrero para el Spring Training. Sin embargo, el dolor persistió, forzando una decisión drástica ante el Opening Day.

El 12 de marzo, Red Sox anunció cirugía artroscópica exitosa en Alabama. Dr. Jeffrey Dugas limpió el hombro y González entró a la lista de lesionados de 60 días, perdiendo entre 2-3 meses. Procedimiento similar al labrum derecho que sufrió en 2023, sumándose a su historial.

Su ausencia le dio la oportunidad a Boston a firmar a Danny Coulombe para entrar en el roster de 40 hombres. En ese contexto, tuvieron el espacio para firmarlo y ahora contarán con uno de los relevistas con mejor estado de forma de Grandes Ligas en los últimos 5 años.

Números de Danny Coulombe en Grandes Ligas

- 11 años en Grandes Ligas, 17-10, 3.35 efectividad, 343 juegos, 316.2 entradas, 265 hits, 118 carreras limpias, 31 jonrones, 115 boletos, 312 ponches, 1.20 WHIP