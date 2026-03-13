Corte Suprema de Nueva York anula sanción contra famoso entrenador por caso de dopaje en 2022

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Dice el refrán que la justicia tarda, pero llega. Tras una larga batalla legal, los abogados del entrenador Todd Pletcher han logrado un triunfo significativo: la Corte Suprema del Estado de Nueva York anuló la suspensión de 14 días y la multa de $2,000 que la Comisión de Juegos de Nueva York (NYGC) le había impuesto hace casi cuatro años.

El múltiple ganador del Eclipse Award apeló la sanción ante la División de Apelación del Tercer Departamento Judicial, que revirtió un castigo originado tras un incidente en el hipódromo de Saratoga.

Un fallo basado en la falta de pruebas sólidas

El caso se remonta al 30 de julio de 2022, fecha en la cual el ejemplar Capensis, presentado por Pletcher, finalizó en la sexta posición. Tras la carrera, las pruebas de dopaje indicaron un valor elevado de fenilbutazona (conocida comúnmente como "buta"), lo que derivó en la sanción original.

Sin embargo, según reportó Thoroughbred Daily News, la corte reconoció que "existían dudas sobre la imparcialidad fundamental" del proceso. El tribunal calificó las pruebas presentadas por la Comisión de Juegos como "basadas en rumores" y carentes de sustento técnico.

“La parte demandada (la Comisión de Juegos) no presentó pruebas válidas que demostraran la fiabilidad de los análisis realizados en las muestras post-carrera que supuestamente demostraban la presencia y la concentración de fenilbutazona”, reza un extracto de la sentencia.

Aunque el caso ha sido remitido nuevamente a la Comisión para una nueva audiencia, el fallo actual deja en evidencia irregularidades procesales que, por ahora, limpian el historial reciente del preparador de Trujillo Alto.