Take a Breath (GB) desafía el favoritismo de Mrs. Astor en el Santa Ana Stakes (G3)

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La jornada dominical en el óvalo de Santa Anita Park presenta su prueba estelar: la edición 2026 del Santa Ana Stakes (G3). Diez yeguas de cuatro y más años medirán fuerzas en un exigente recorrido de 2.000 metros sobre la pista de grama, con un premio global de $100.000.

Mrs. Astor: la rival a vencer en Arcadia

La pupila de Jonathan Thomas, propiedad de Augustin Stable, llega como la gran favorita con una cuota de 5-2. Tras conquistar el Astra Stakes el pasado 19 de enero con un impresionante Beyer de 105, la hija de Lookin At Lucky busca consolidar su dominio en California. El jinete italiano Antonio Fresu tendrá nuevamente la responsabilidad de conducirla.

El reto británico de Emisael Jaramillo

La principal amenaza para la favorita es la británica Take a Breath (GB) (6-1). Bajo el entrenamiento de Mark Glatt, la tordilla busca su primer éxito en suelo norteamericano con la conducción del jinete venezolano Emisael Jaramillo. Tras su reciente tercer lugar en un Allowance Optional Claiming, la hija de Bated Breath intentará imponer su clase europea.

Nómina oficial y cuotas - Santa Ana Stakes (G3)

De acuerdo con los registros oficiales de Equibase, estas son las competidoras para este domingo 15 de marzo: