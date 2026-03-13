Descubre los fijos de La Previa Hípica Internacional de Meridiano para este 14 de marzo

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Este sábado 14 de marzo, el calendario hípico en Gulfstream Park se viste de gala con una programación de 12 competencias. La jornada destaca por la disputa de tres eventos selectivos con una bolsa de $125,000 cada uno, prometiendo emociones de alto nivel para los aficionados.

La acción selectiva inicia con el Any Limit Stakes (3ra carrera, 1,200 metros en arena), seguido por el tradicional Hutcheson Stakes en la misma distancia. El cierre de la tanda clásica estará a cargo del Captiva Island Stakes (1,000 metros sobre grama), cerrando una jornada que arrancará a las 12:50 p.m. (hora de Venezuela).

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Para orientar a los apostadores en esta exigente cartelera, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

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