Hipismo

Descubre los fijos de La Previa Hípica Internacional de Meridiano para este 14 de marzo

La marca deportiva de Venezuela presenta sus recomendaciones para la estelar cartelera en el óvalo de Hallandale Beach

Por

David García V.
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 04:40 pm
Descubre los fijos de La Previa Hípica Internacional de Meridiano para este 14 de marzo
Foto: FTBOA-Coglianese
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Este sábado 14 de marzo, el calendario hípico en Gulfstream Park se viste de gala con una programación de 12 competencias. La jornada destaca por la disputa de tres eventos selectivos con una bolsa de $125,000 cada uno, prometiendo emociones de alto nivel para los aficionados.

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La acción selectiva inicia con el Any Limit Stakes (3ra carrera, 1,200 metros en arena), seguido por el tradicional Hutcheson Stakes en la misma distancia. El cierre de la tanda clásica estará a cargo del Captiva Island Stakes (1,000 metros sobre grama), cerrando una jornada que arrancará a las 12:50 p.m. (hora de Venezuela).

Pronósticos de élite con el equipo de Meridiano

Para orientar a los apostadores en esta exigente cartelera, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

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Semana tras semana, Meridiano se consolida como la fuente de referencia para las carreras internacionales. Te invitamos a realizar tus apuestas en Meridiano Bet, la plataforma donde juegas y cobras de forma segura con los mejores incentivos del mercado.

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