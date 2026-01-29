Karol G paga costosa cuenta a todos sus clientes en Medellín: ¿Cuánto dinero gastó?

Suscríbete a nuestros canales

Después de una cordial invitación al concierto de Bad Bunny durante el fin de semana, Karol G decidió llevar la celebración a su restaurante que estaba repleto de comensales, quienes nunca se imaginaron el gesto por parte de la cantante.

Junto a su hermana y amigos cercanos, la intérprete llegó a Carolina, su local de comida, ubicado en la zona de Provenza, donde pasó una noche inolvidable con música en vivo y la buena comida del local.

Aunque al principio pasó desapercibida, su presencia se hizo notar durante la velada. Incluso fue grabada bailando con uno de sus mejores amigos mientras lucía un vestido negro ceñido a su figura.

Karol G se hace cargo de la cuenta

Durante la noche, un trabajador tomó el micrófono para anunciar que Karol G pagaría las cuentas de todos los clientes, esta acción causó los gritos y aplausos de las personas presentes en el establecimiento.

Este gesto fue capturado por los comensales y se viralizó en redes sociales inmediatamente, generando comentarios a favor de su noble acción.

¿Cuánto salió la cuenta?

Alrededor de 150 personas fueron beneficiadas por la cantante. Según Azteca Quéretaro, la suma total del consumo de las personas en el restaurante “habría rondado los 30 millones de pesos colombianos”, lo que equivale a poco más de 2 mil dólares.