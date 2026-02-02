Como en los viejos tiempos: Samy Camacho dictó cátedra dominical en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El cinco veces campeón del meeting reafirma su vigencia al liderar el departamento de efectividad. El fusta venezolano Samy Camacho firmó un fin de semana pletórico entre el viernes 31 de enero y el domingo 1 de febrero en el hipódromo de Tampa Bay Downs, acumulando seis visitas al recinto de ganadores, tres de ellas conseguidas en la cartelera dominical de nueve competencias.

La racha del "Hat Trick" dominical inició temprano. En la primera del programa, Camacho se impuso en un claiming de $19,500 sobre los lomos de Bramble Bush, presentado por Ralph Baez; el ejemplar detuvo el crono en 1:12.73 para los 1,200 metros en arena, devolviendo un dividendo de $2.80 a ganador.

El doblete llegó en la sexta prueba en otro claiming ($25,000) con el purasangre Riding a Dream, bajo la tutela de Juan Arriagada. En un despliegue de fuerza en los 1,200 metros, registró un dividendo de $2.80 al primer puesto y $2.10 al place.

Finalmente, la cereza del pastel ocurrió en la séptima competencia (Allowance de $55,500). Camacho guió magistralmente a la purasangre irlandesa Accent, del establo del estelar Chad Brown, en un recorrido de 1,600 metros sobre grama. El tiempo oficial fue de 1:35.80, repartiendo dividendos de $3.40 y $2.40.

Con esta actuación, Samy Camacho alcanza las 1,589 victorias de por vida en Estados Unidos. Actualmente, escolta a su compatriota Samuel Marín en la estadística del meeting por triunfos, pero domina la tabla por porcentaje de efectividad, quedando a solo 11 lauros de la mítica cifra de las 1,600 ganancias en la hípica norteamericana.