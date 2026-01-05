Imparable en enero: Samy Camacho visita el círculo de ganadores por tercer día en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Tampa Bay Downs fue testigo este domingo, 4 de enero, de una nueva demostración del talento del jinete venezolano Samuel "Samy" Camacho. El criollo volvió a conseguir una victoria, marcando su tercer día consecutivo de triunfos en el recinto ubicado al norte del estado de Florida.

Con la disputa de tres jornadas de carreras en Tampa Bay Downs durante el inicio de enero, el jinete venezolano ha conseguido al menos una victoria en cada uno de esos días, lo que confirma un excelente arranque de año.

El programa de carreras de ayer domingo contempló nueve competencias en total, si bien el cartel no incluyó pruebas selectivas ni de grado.

Triunfo en la Octava Carrera: Tampa Bay Downs Victoria

El triunfo para el criollo se produjo en la octava carrera de la tarde, una prueba especial dirigida a yeguas de cuatro años y mayores, bajo la condición de Claiming de $8.000. La carrera se disputó sobre una distancia de 1.636 metros en la pista de arena.

Camacho condujo a la yegua zaina de cuatro años Queen Atlas, nieta del semental Bernardini, entrenada por Juan Arriagada. La dupla detuvo el reloj en 1:43.14 para el recorrido. En la taquilla, el ejemplar pagó un dividendo de $3.40 a ganador, $2.20 a placé y $2.10 a show.

Cifras de su Trayectoria

Con esta reciente victoria, el jinete venezolano acumula un total de 1.569 triunfos de por vida, cifra que contabiliza sus logros desde que inició su carrera en Estados Unidos en 2021.

En este arranque de 2026, Samy Camacho ha tenido un desempeño sólido, sumando cinco triunfos en 19 actuaciones. El jinete ya tiene programados sus próximos compromisos para el día siete de enero en el mismo óvalo.