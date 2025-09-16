¿Mala Suerte? Paul Skenes posee una peculiar marca histórica (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

La consistencia de Paul Skenes es indiscutible entre su debut en 2024 y la actualidad. Sin embargo, el contraste en sus registros de victorias y derrotas en estos dos primeros años en Grandes Ligas, es notorio.

En lo que va de 2025, el lanzador californiano de 23 años no ha tenido mayores contratiempos para mantener la efectividad más alta entre todos los pitchers de Major League Baseball (MLB), pero sí ha padecido para sumar nuevos triunfos con Piratas de Pittsburgh.

Una estadística que hace justicia a su talento

Durante su estreno como grandeliga, el joven serpentinero acumuló 11 lauros y 3 reveses en 23 apariciones en el montículo; mientras que esta temporada regular, en 30 compromisos iniciados desde la lomita, suma 10 juegos ganados y 9 perdidos.

Aún así, uno de los aspectos que hacen justicia a su talento reside en su efectividad. De hecho, en sus 23 salidas de la zafra anterior dejó un porcentaje de carreras limpias (ERA) de 1.96, pero en la actualidad exhibe una EFE de 1.92 en 7 jornadas más que el año anterior.

Su cifra -en aumento- de derrotas corresponde al poco apoyo ofensivo de parte de sus compañeros, que incluso poseen el tercer peor average colectivo de MLB (.230).

Sin embargo, el californiano destaca aún cuando los resultados no le acompañan. Y una muestra de ello, es que en los últimos 100 años ningún pitcher ha poseído un ERA tan bajo como el de Skenes (2.66) -mínimo 20 aperturas y 3 innings lanzados por juego- en salidas que no pudo ganar.

De hecho, en este listado selecto le siguen: Jacob DeGrom (3.60), Drew Rasmussen (3.77), Yoshinobu Yamamoto (3.83) y Garrett Crochet (3.90).