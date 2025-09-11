Paul Skenes alcanza nuevo hito en su carrera y en la historia de los Piratas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador estrella de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes, consiguió este miércoles un hito personal por primera vez en su carrera; y se unió a un grupo selecto de lanzadores de los bucaneros con al menos una temporada similar.

El hito de Skenes

Paul Skenes se convirtió en el octavo jugador de los Piratas en 144 años de historia, en alcanzar al menos 200 ponches en una temporada, al abanicar al derecho Coby Mayo tercera entrada.

Ed Morris tuvo las dos mejores temporadas en el siglo XIX. Bob Veale logró la hazaña cuatro veces en la década de 1960. En el siglo XXI, Óliver Pérez, Mitch Keller, AJ Burnett, Francisco Liriano y Gerrit Cole tuvieron un año con al menos 200 ponches.

Skenes ahora tiene 203 ponches, la mayor cantidad en la Liga Nacional y la tercera en las Grandes Ligas, detrás del zurdo de los Medias Rojas, Garrett Crochet, y el as de los Tigres, Tarik Skubal.

El diestro ocupa el undécimo lugar en la historia de la franquicia en ponches en una temporada y el tercero entre los lanzadores diestros, detrás de Keller (210 en 2023) y Burnett (209 en 2013).

Ha ponchado a nueve bateadores en cuatro ocasiones, a ocho en seis, a siete en cinco, a seis en ocho y a cinco en una. Solo en cuatro de sus aperturas ha registrado su mínimo de la temporada, con cuatro ponches.

Sus 170 ponches como novato en 2024 le dan a Paul Skenes 370 ponches en su carrera, lo que lo coloca en el puesto 70 de todos los tiempos en la historia de los Piratas.