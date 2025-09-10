¿Cuánto tiempo estará fuera? Astros confirma lesión de Luis García (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Después de una fenomenal apertura luego de más de 850 días fuera de acción, el abridor venezolano Luis García recayó en apenas su segunda presentación de la zafra y la organización de los Astros de Houston lo añadió a la lista de lesionados.

El criollo lanzó seis capítulos completos contra los Angelinos de Anaheim, el pasado 1 de septiembre, tras ser activado luego de más de dos zafras por fuera por una cirugía Tommy John y a pesar de que tuvo más de siete días de recuperación, no aguantó ni tres episodios Toronto este 9 de septiembre.

¿Cómo se lesionó Luis García?

Este martes contra Azulejos de Toronto, uno de los elencos de mejor rendimiento actualmente en la MLB; el derecho de los siderales retiró el primer inning por la vía rápida, pero, para el segundo tramo se presentó un nuevo percance.

Dominó a Daulton Varsho y ponchó a Alejandro Kirk, pero cuando enfrentó a Addison Barger a este lo golpeó con el primer envío del turno, una curva y de inmediato el nativo de Venezuela hizo señas hacia su dogout indicando que algo no estaba bien señalando su brazo de lanzar.

Inmediatamente, el manager Joe Espada salió junto al trainer y concluyeron que lo mejor era que el criollo saliera del compromiso.

¿Cuánto tiempo estará fuera de acción Luis García?

Después de distintos estudios médicos, la organización "Sideral" decidió que el derecho de 28 años debe estar, al menos 15 días fuera del roster, para ver cómo evoluciona de su molestia en el hombro (derecho), la cual hasta ahora no pasa ser eso, una molestia.

Sin embargo, evidentemente los Astros quieren ser bastante precavidos con García y hasta no estar 100% seguros de que está listo, para regresar, podrían extender su estadía en la lista de lesionados.