¡Cuidado! Luis García salió temprano de su apertura para los Astros por esta razón (+Video)

Para una cantidad abultada de atletas, es sumamente complicado poder desempeñarse, ni decir tener éxito, cuando las lesiones o problemas físicos son reiterativos. De eso bastante puede decir Luis García, quien hace un par de años debió someterse a una cirugía Tommy John, razón por la que estuvo fuera del esquema de los Astros de Houston entre el 1 de mayo de 2023 hasta el pasado 1 de septiembre.

Tras la larga ausencia, en esa primera presentación de 2025 tuvo una apertura de calidad, ante Angelinos de Los Ángeles pitcheó 6 entradas completas de 3 imparables recibidos, 2 de ellos cuadrangulares, 3 anotaciones que fueron limpias, ponchó a 6 y no incurrió en boleto alguno.

Con ese buen performance, expectación se generó por su salida de este martes contra Azulejos de Toronto, uno de los elencos de mejor rendimiento actualmente en la MLB; el derecho de los siderales retiró el 1er inning por la vía rápida, empero, para el 2do tramo se presentó un nuevo percance.

Dominó a Daulton Varsho y ponchó a Alejandro Kirk, pero cuando enfrentó a Addison Barger a este lo golpeó con el primer envío del turno, una curva y de inmediato el nativo de Venezuela hizo señas hacia su dogout señalando que algo no estaba bien señalando su brazo de lanzar.

Tanto el mánager de los Astros, Joe Espada, como un trainer del equipo conversaron con García pero igual fue sacado de la partida. Queda ver cuál es el diagnóstico médico.