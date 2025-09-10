¡Por más! Omar Vizquel presentado como mánager de los Gigantes de Rivas

Suscríbete a nuestros canales

La carrera de Omar Vizquel dentro del beisbol es de las más extensas que se puedan encontrar; a parte de su tiempo en la pelota infantil y juvenil, para el otrora campocorto fueron 13 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), además de 29 en el sistema MLB, 24 de ellas en Grandes Ligas y que a partir del próximo 4 de noviembre tendrá un nuevo episodio.

Y es que para este 9 de septiembre, el aspirante al Salón de la Fama del Big Show, fue presentado como el nuevo mánager de los Gigantes de Rivas, elenco que forma parte de la Liga de Béisbol Profesional Nacional (LBPN) en Nicaragua.

Foto: cortesía

Entre sus declaraciones a los medios de comunicación, “Kike” precisó sentir responsabilidad por “continuar con el éxito que este equipo ha construido. El objetivo es mantener a los Gigantes peleando siempre en los primeros lugares”.

Omar Vizquel a seguir con la magia

“Tenga la seguridad que voy hacer este trabajo con toda la seriedad posible, voy prácticamente a rendirme al equipo Gigantes, a prestar todo lo necesario para llevar al equipo a ser campeón”, añadió.

“Mi trabajo siempre ha sido con mucha seriedad por delante, creo que eso fue lo que me llevó al éxito, y eso se lo voy a pasar y transmitir a todo el equipo, desde el que limpia los bates, los guantes, los cascos, hasta la jerez, lo más importante aquí es la comunicación que vamos a llevar todos y eso requiere de un trabajo severo, con muchas horas de trabajo, entonces me siento muy contento por eso”, espetó.

Tras su retiro como pelotero activo, en 2012, “Manos de Seda” no tardó en iniciar labores como técnico y desde entonces, ha laborado como coach de primera base en Tigres de Detroit, además de dirigir en las filiales de los Medias Blancas de Chicago donde en 2018, fue elegido como Mánager del Año en la Liga de Carolina de categoría Clase A Avanzada; ese año dejó balance de 84 ganados y 54 perdidos.

Adicionalmente, en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) estuvo al frente de los Toros de Tijuana en 2021.

Luego de titularse monarcas en la edición 2023/2024, bajo la gerencia deportiva del también venezolano Alejandro Xena, el equipo Rivas en el reciente torneo quedaron estancados en primera ronda, a pesar de contar con una de las nóminas más llamativas de la competición.