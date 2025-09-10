!Respeto! Gleyber Torres fue recibido así por la afición de los Yankees (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Este 9 de septiembre, Tigres de Detroit comenzó serie de tres partidos en la “Casa que Derek Jeter Construyó”, es decir, en el terreno de los Yankees de Nueva York y eso implicó el retorno de Gleyber Torres al Bronx, jugando por primera vez sin colocarse el tradicional uniforme blanco a rayas.

En todo el ámbito de la MLB, la afición de los Bombarderos es conocida como la más exigente de todas, una que tan rápido como un pestañeo puede de héroe a villano hasta a cualquier luminaria del equipo mismo; es algo que se ha visto por muchos años pero para esta ocasión, el nativo de Venezuela fue recibido de muy buena manera.

Gleyber Torres, muy apreciado en la “jungla”

Para su primer turno ofensivo de la noche, el hijo de Eusebio fue ovacionado por el público neoyorkino, incluso algunos le hicieron de pie, todos como tributo a la trayectoria de Torres con los Yankees.

Firmado originalmente por los Cachorros de Chicago, el 2 de julio de 2013, Gleyber David fue adquirido por los mulos el 25 de julio de 2016, como la pieza principal del paquete que se recibió por la ficha del estelar cerrador, Aroldis Chapman.

Para 2018 llegó a Grandes Ligas y ese mismo año, asumió rol estelar con el elenco, primero como segunda base, luego en el campocorto para después retornar al rol de camarero. En su mejor temporada con el madero, 2019, sonó 38 jonrones, remolcó 90 anotaciones, pisó el plato 96 veces y dejó linea ofensiva de:

.278 en promedio de bateo

.337 en porcentaje de embasado

.535 de slugging

.871 de OPS

En ese primer certamen se ubicó 3ero en la votación al Premio Novato del Año de la Liga Americana, e igualmente asistió al Juego de las Estrellas donde repitió en 2019.

Con él como parte de su esquema, en 6 de esos 7 años, Nueva York arribó a la postemporada, incluyendo la Serie Mundial 2024.