¡Pura fuerza! Jackson Chourio castiga a Texas y alcanza nuevamente esta importante cifra de cuadrangulares (+Video)

2025 ha sido, sin duda alguna, un año sumamente positivo para Jackson Chourio. El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee sigue demostrando a su corta edad que es un pelotero de altísimo nivel, con un techo enorme, y con el talento necesario para ser una auténtica superestrella dentro de las Grandes Ligas.

De hecho, el zuliano ha sido una de las claves para que sus Cerveceros se mantengan actualmente como el mejor equipo de Las Mayores, y para que estén más que encaminados a la clasificación a la postemporada. Este miércoles 10 de septiembre, el criollo volvió a saltar al terreno de juego justamente a demostrar su valía, y lo logró desde temprano.

En el duelo ante los Rangers de Texas, Jackson Chourio no perdió ni un poco de tiempo, y en su primer turno al bate conectó un enorme batazo de cuatro esquinas, para aumentar la ventaja momentánea de su equipo y alcanzar nuevamente una importante cifra jonronera.

Jackson Chourio, 20 de nuevo

Ante los envíos del lanzador derecho Merrill Kelly, Jackson Chourio conectó un cuadrangular de línea por todo el jardín izquierdo, para de esta manera llegar a 20 cuadrangulares en la temporada 2025. Esta es la segunda ocasión en la que el zuliano alcanza en su cifra, por lo que en efecto, en sus dos años en Las Mayores ha podido conectar al menos dos decenas de estacazos.

El bambinazo del criollo tuvo una velocidad de salida de 109.1 millas por hora y viajó a una distancia de 409 pies. También significó su impulsada número 72 de la campaña, por lo que se puso a siete remolcadas de igualar su registro de 2024.

Para el momento en el que esta nota está siendo escrita, Jackson Chourio batea para .280/.317/.490/.807, por lo que estaría logrando nuevos topes personales en average, slugging y OPS. Sin duda, una zafra formidable para un beisbolista que, a sus 21 años de edad, todavía tiene mucho potencial por explotar.