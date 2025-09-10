Anthony Rizzo toma decisión importante sobre su carrera en MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Anthony Rizzo es considerado uno de los mejores primera base del último en las Grandes Ligas, teniendo un carrera notable y dejando registros importantes en 14 años. El inicialista de 36 sufrió algunas lesiones en los últimos años y eso lo llevó a tomar una decisión importante este 2025.

El nacido en Parkland, Florida, pero que jugó con Italia a nivel internacional, tomó la decisión de anunciar su retiro de la MLB, esto tras una carrera de 14 campañas, donde vistió los uniformes de Padres de San Diego, Cachorros de Chicago y Yankees de Nueva York.

Anthony Rizzo dice adiós del beisbol

A través de su cuenta en Instagram, Rizzo publicó un video rememorando sus mejores momentos en la Gran Carpa, mismo que acompañó con el siguiente mensaje:

"Este juego me lo dio todo. 14 años después, me jubilo con nada más que gratitud", escribió Anthony Rizzo.

Además, este pelotero se retirará como jugador de los Cachorros de Chicago y será homenajeado este sábado 13 de septiembre en el Wrigley Field, para posteriormente convertirse en embajador de la organización.

Anthony Rizzo cierra una trayectoria que lo coloca entre los referentes de su generación en las Grandes Ligas. Desde su debut en 2011 hasta la temporada 2025, el inicialista zurdo conectó 1.644 imparables, incluyendo 303 jonrones, con 965 carreras impulsadas y 922 anotadas, además de 72 bases robadas y un promedio vitalicio de .261. Más allá de sus números ofensivos, su consistencia y presencia en el terreno lo convirtieron en un pelotero de impacto durante más de una década.

Su excelencia defensiva también marcó su carrera: fue galardonado con cuatro Guantes de Oro (2016, 2018-2020) y en 2016 obtuvo el prestigioso Guante de Platino, reconocimiento al mejor defensor de todas las posiciones. A ello se suman tres participaciones en el Juego de Estrellas (2014-2016), un Bate de Plata en 2016 y el Premio Roberto Clemente en 2017, que distingue la labor humanitaria y el carácter ejemplar. Sin embargo, el momento más recordado de Rizzo seguirá siendo su rol protagónico con los Cachorros de Chicago en la histórica conquista de la Serie Mundial de 2016, rompiendo la sequía de 108 años sin campeonato para la franquicia.