¡Heroico! Daniel Palencia mete en la pelea a Chicago Cubs con increíble salvado (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cachorros de Chicago aguantaron una embestida de los Cerveceros de Milwaukee para quedarse con la victoria (4-3), en la jornada de este miércoles por la noche. Daniel Palencia fue crucial en el compromiso y apuntó su decimoctavo salvado en la presente temporada de las Grandes Ligas.

El venezolano tuvo una actuación movida, donde trabajó más de la cuenta para sellar un nuevo rescate en la vigente campaña. Pese a que permitió una rayita, el relevista selló el triunfo de los Cubs con un lanzamiento a 101 millas por hora que terminó con un globito a segunda base.

Palencia celebró a la grande al sufrida victoria de los Cachorros ante el equipo con el mejor récord en Las Mayores. Su desempeño en el montículo dejó a la novena de Chicago a seis juegos de diferencia de los Brewers, que gobiernan la División Central en la Liga Nacional. En línea final, el lanzador criollo lució en una entrada completa con par de boletos, una carrera, un hit y dos ponches.

Daniel Palencia entre los mejores rescatistas

Aunque se consolidó tarde como cerrador de los Cachorros de Chicago, el derecho ya se encuentra entre los mejores rescatistas de la Liga Nacional en la actual temporada de MLB. El nativo de San Carlos llegó a 18 candados para ocupar la novena posición en la mencionada liga.

Palencia no ha lucido tan dominante como en anteriores meses de la campaña, pero afianzándose como un relevista determinante para la franquicia de Chicago. El criollo cuenta con récord de una victoria y tres reveses, 18 rescates, WHIP de 1.01 y una efectividad de 1.97 en 44 juegos.