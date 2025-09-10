Jackson Chourio se une a un selecto grupo luego de su jonrón 20 de la temporada (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

¡Jackson Chourio lo hizo de nuevo! En la jornada de este miércoles en las Grandes Ligas, el marabino sacó a relucir todo su poder con el madero para llegar a 20 jonrones en la presente temporada. Cabe mencionar que con dicha cifra se consolida en el segundo lugar de ese apartado en su equipo, solo superado por Christian Yelich (27).

La conexión se dio en el Globe Life Field, hogar de los Rangers de Texas. El conjunto texano y los Cerveceros de Milwaukee miden fuerzas por tercera ocasión en esta semana, con la serie ya definida para los de casa. Sin embargo, el bate del venezolano se hizo presente para tratar de evitar la barrida.

Ante los envíos del lanzador derecho Merrill Kelly, Jackson Chourio conectó un cuadrangular de línea por todo el jardín izquierdo en la misma primera entrada. El batazo tuvo una velocidad de salida de 109.1 millas por hora y viajó a una distancia de 409 pies.

Chourio no para de hacer historia

Pero más allá del enorme cuadrangular, lo más destacado de todo tuvo que ver con su nueva hazaña. Y es que el zuliano se unió a una selecta lista de peloteros menores de 22 años con campañas de 20 o más vuelacercas. En los últimos años también lo hicieron Ronald Acuña Jr., Juan Soto, Carlos Correa, Bryce Harper y Giancarlo Stanton.

