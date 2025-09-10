Juan Soto, el primero en lograr esta hazaña durante esta temporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella dominicana de los Mets de Nueva York, Juan Soto, logró este martes una hazaña que nunca había completado en su carrera en las Grandes Ligas. Durante el compromiso ante los Filis de Filadelfia.

Con el robo de tercera base en la octava entrada, el patrullero se convirtió en el primer pelotero en esta temporada en alcanzar la marca de 30-30: 30 bases robadas o más y 30 jonrones o más.

Su primer 30-30

Juan Soto es el quinto jugador de los Mets en unirse al club de los 30-30, después de Darryl Strawberry (1987), David Wright (2007), Francisco Lindor (2023) y Howard Johnson (1987, 1989 y 1991).

Soto nunca había tenido más de 12 bases robadas en un año antes de 2025, y está a tres jonrones de empatar su mejor marca personal (41) que logró el año pasado con los Yankees.

La velocidad ha sido una sorprendente incorporación al juego de Juan Soto. No solo ha robado más bases este año, sino que ha sido increíblemente eficiente, habiendo sido atrapado robando solo tres veces. Su tasa de éxito del 90.6% al entrar al juego del martes lo colocó en el cuarto lugar de la Liga Nacional.

A falta de 16 juegos del martes, Soto tiene una pequeña posibilidad de alcanzar el club 40-40, algo que nunca se ha logrado en Queens.

Juan Soto, quien se unió a los Mets con un contrato récord de 15 años y $765 millones el invierno pasado, batea .261/.399/.522 en 143 juegos esta temporada. Lidera la Liga Nacional tanto en porcentaje de embasamiento como en bases por bolas (118).