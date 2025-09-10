Willy Adames se acerca a los 30 jonrones ¡Rumbo a récord personal!

Suscríbete a nuestros canales

Willy Adames sigue encendido y conectó su cuadrangular número 28 de la temporada. El jonrón, el número 178 de su carrera en las Grandes Ligas, lo deja a solo dos de alcanzar los 30 HR en una temporada, una cifra que ningún jugador de los Giants ha logrado desde 2004. En aquel año, la leyenda Barry Bonds conectó 45 cuadrangulares, en la que fue su última temporada de más de 40 HR.

Un registro que data de 2004

El club de los 30 jonrones es uno de los más prestigiosos en el béisbol, y alcanzarlo pone a Adames en una categoría de élite. Si logra conectar los dos jonrones que le faltan, Adames se unirá a Bonds como el único jugador de los Giants en alcanzar la marca en el siglo XXI.

Con la temporada a punto de terminar, Willy Adames tiene la oportunidad de dejar su huella en la historia del equipo y poner fin a una racha de casi dos décadas sin que un jugador de la franquicia alcance este importante hito.