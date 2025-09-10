MLB: Gleyber Torres se luce con su ofensiva en su regreso al Yankee Stadium

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Detroit iniciaron con pie firme su serie de tres compromisos frente a los Yankees de Nueva York en una nueva semana en las Grandes Ligas. En un duelo cargado de emociones y expectativas por lo que generan las dos organizaciones en la actualidad, uno de los nombres que más resonó en el Yankee Stadium fue el de Gleyber Torres, quien vivió una noche especial en su regreso a este imponente escenario tras el 2024.

El pelotero de 28 años estuvo siete largas temporadas en la institución neoyorquina, terminó con 88 juegos disputados, 3281 turnos al bate, 460 carreras anotadas, 870 imparables, 154 dobles, cuatro triples, 138 jonrones, 441 remolcadas, 53 bases robadas, 333 boletos y un promedio de por vida de .265.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad ofensiva de Detroit y por la capacidad de Torres para aprovechar los momentos clave. El criollo respondió de gran manera en su primer juego contra su exequipo con un rendimiento sólido:

En la victoria de los Tigres 12 carreras a 2, se fue de 3-1, incluyendo un doble, además de anotar una carrera, impulsar otra y negociar dos boletos que contribuyeron a este imponente e importante triunfo ante los Yankees.

Gleyber Torres regresa al Yankee Stadium

El regreso de Gleyber Torres al Yankee Stadium no pasó desapercibido ni para los fanáticos ni para la prensa especializada. Durante varias temporadas vistió el uniforme de la franquicia más ganadora de este deporte. Convirtiéndose en uno de los peloteros más productivos sobre el terreno de juego en diferentes estadísticas.

En este 2025, que está marcado por su firma con Detroit, no solo ha evidenciado una mejoría del lado ofensivo, sino que recibió un nuevo llamado al Juego de las Estrellas. Por lo que ha demostrado que sigue siendo capaz de marcar diferencias con el madero al más alto nivel.

Finalmente, Gleyber Torres seguirá entre los temas más mencionados en las próximas horas, por lo que serán estos dos juegos restantes que tendrán que jugar los Tigres de Detroit y los Yankees de Nueva York en un momento clave de la temporada, en el que ambos buscan afianzarse como favoritos para la postemporada.