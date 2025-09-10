Estos dos jugadores dominicanos, los unicos con esta cantidad de impulsadas esta temporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de Grandes Ligas está próxima a llegar a su final y son pocos los jugadores (siete) que han alcanzado el centenar de carreras impulsadas esta temporada; entre ellos tres jugadores latinos.

El antesalista venezolano de los Marineros de Seattle, Eugenio Suárez; el tercera base de los Rays de Tampa, Junior Caminero; y el bateador designado de los Gigantes de San Francisco, Rafael Devers.

Los Dominicanos

El antesalista de los Rays de Tampa, Junior Caminero, está teniendo una campaña de ensueño. En días anteriores se convirtió en el primer jugador latino en la historia de MLB en alcanzar la impresionante cantidad de 40 jonrones con menos de 25 años de edad, superando los registros implantados por sus compatriotas Alex Rodríguez y Albert Pujols.

El pasado 2 de septiembre, alcanzó la cifra de la 100 impulsadas ante los Marineros de Seattle. En un encuentro en el que terminó con tres imparables en cuatro turnos, con un jonrón y cuatro impulsadas. Esta es la primera ocasión en su carrera que el jugador llega a dicha marca.

Por otro lado, el bateador designado, Rafael Devers, fue cambiado a mitad de temporada de los Medias Rojas de Boston a los Gigantes de San Francisco. Desde que llegó al conjunto de la Bahia, batea para .245 con 16 cuadrangulares y 42 carreras impulsadas.

El oriundo de Sánchez, en República Dominicana, logró por cuarta ocasión en su carrera la marca de los 30 jonrones y 100 carreras impulsadas.

Otros jugadores latinos, cercanos a las 100 carreras impulsadas, son el jardinero estrella de los Mets de Nueva York, Juan Soto; y el campocorto de los Cascabeles de Arizona, Geraldo Perdomo. Un poco más lejos el jardinero de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez.