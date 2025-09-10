¡Increíble! Pelotero exMLB ofrece sus servicios a través de

Suscríbete a nuestros canales

Cuando debutó en 2020, Yermin Mercedes era considerado uno de los mejores proyectos de Grandes Ligas, sobre todo visto como un referente a futuro de los Medias Blancas de Chicago. Sin embargo, su carrera se fue a pique con el pasar de los años.

Una de las razones de su retroceso vertiginoso se debe a aquel cuadrangular en cuenta de 3-0 contra el venezolano Willians Astudillo, quien ejercía como pitcher debido a la diferencia de 11 carreras que había en ese momento, rompiendo una regla no escrita del béisbol.

El pelotero dominicano tuvo un efímero éxito en MLB

Esto poco después de ser nombrado Novato del Mes en la Liga Americana. Después de eso pasó a las filas a Gigantes de San Francisco y en 2022 ya no era pelotero de Grandes Ligas, desempeñándose en la Lidom y también en la pelota venezolana.

Ahora, con solo 32 años de edad, Yermin Mercedes parece alejado del beisbol profesional, dado que a falta de pocas semanas para que inicien los entrenamientos en la pelota invernal del Caribe, el jugador dominicano se encuentra sin equipo.

Para encontrar una organización que le brinde la oportunidad de jugar, Mercedes ha optado por una manera poco convencional.

Yermin Mercedes ha ofrecido sus servicios

A través de una historia en sus redes sociales, el quisqueyano ha ofrecido sus servicios como jugador profesional.

"Disponible y listo para integrarse a cualquier equipo competitivo. Aporta experiencia profesional, disciplina y compromiso para generar resultados, dentro y fuera del terreno de juego", escribió el jugador, dejando además su correo electrónico.