Ka Ying Rising encabeza la clasificación global de ranking mundial

Suscríbete a nuestros canales

El velocista estrella de Hong Kong, Ka Ying Rising, tiene una clasificación Timeform líder mundial de 135 y regresó para ganar un encuentro en Sha Tin por 2 1/4 cuerpos el domingo, y está listo para los grandes desafíos que le esperan a finales de este año para mantener firme su status en el ranking mundial.

Ka Ying Rising está de vuelta

Ka Ying Rising, máximo representante en los últimos años en Hong Kong, ahora es ganador de 14 carreras de sus 16 presentaciones e invicto desde enero de 2024, el actual Caballo del Año de Hong Kong está clasificado justo por debajo de la marca histórica de 136 otorgada a la yegua australiana Black Caviar y al europeo Battaash.

Está tres puntos por delante de la actual yegua de media distancia Via Sistina, cuya mejor marca es 132. El hijo de Shame Express también está cinco puntos por encima de los mejores de Europa en Field Of Gold (130p) y Ombudsman (130), mientras que Lazzat está clasificado en 124 después de vencer a Satono Reve en el G1 Queen Elizabeth II Jubilee Stakes en Royal Ascot.

El editor Flat de Timeform, David Johnson, dijo: "Hong Kong ha sido el hogar de algunos velocistas de clase mundial a lo largo de los años, con títulos como Silent Witness y Sacred Kingdom, ambos calificados como de primera clase por Timeform en su apogeo, pero en Ka Ying Rising parece haber producido uno incluso mejor que ese par”.

Ka Ying Rising tiene una calificación de 135 gracias a su cómoda victoria en el Chairman's Prize en abril, donde venció cómodamente a Satono Reve por mucho más de lo que Lazzat pudo hacer en Royal Ascot, y consolidó eso con una victoria muy impresionante bajo un gran peso en compañía de handicap el fin de semana.

A principio de este mes realizó una exhibición donde Ka Ying Rising, con destino al Everest, juega con su oponente, convirtiéndose en el primer caballo en ganar la Copa del Jefe Ejecutivo de la RAEHK dos veces con su jinete habitual Zpurton para para David Hayes.

Una calificación de 135 solo está detrás de Battaash y Black Caviar entre los velocistas de este siglo, esa pareja calificó 136, y su posición en la cima seguramente está bajo amenaza con las victorias de Ka Ying Rising que solo parecen arañar la superficie de su habilidad en la actualidad.