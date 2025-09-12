Servicios

Sistema Patria: Activa paso a paso el bono especial de Bs 18.720 y recibe el pago hoy

El Sistema Patria sorprende con un nuevo monto en el mes de septiembre.

Por Jessica Molero Gómez
Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 12:29 pm
Bono de Guerra Económica
Foto: Cortesía
Ayer 11 de septiembre comenzó la entrega del Bono de Guerra Económica de Bs 18.720 a través del Sistema Patria para trabajadores activos. Este beneficio forma parte del complemento al ingreso mínimo integral correspondiente al mes de septiembre y se deposita de manera progresiva en la billetera digital de cada usuario registrado.

El pago por el monto de 18.720 bolívares está dirigido al personal activo de la administración pública, quienes son notificados mediante un mensaje de texto desde el número 3532 y por la aplicación veMonedero, dicha confirmación es indispensable para poder realizar el retiro de los fondos.

Pasos para activar el pago del Bono de Guerra Económica

Para hacer efectivo el retiro del bono en la cuenta bancaria es necesario seguir un procedimiento sencillo dentro de la plataforma:

  • Iniciar sesión en la página oficial del Sistema Patria.

  • Acceder a la opción “Monedero” y seleccionar “Retiro de fondos”.

  • Indicar el monedero de origen, el monto y la cuenta de destino.

  • Presionar “Continuar” y luego “Aceptar” para finalizar el proceso.

  • Confirmar que el dinero se haya reflejado en la cuenta bancaria registrada.

El Gobierno nacional informó que la distribución del bono se realiza de forma directa y en etapas, por lo que no todos los beneficiarios lo reciben al mismo tiempo. Este sistema busca evitar congestiones en la plataforma y garantizar que cada usuario pueda completar el retiro sin problemas.

Para evitar inconvenientes con la asignación del bono, es necesario mantener actualizado el perfil en el Sistema Patria, incluyendo los datos bancarios, solo así se asegura que el depósito pueda ser transferido de manera rápida y sin contratiempos a la cuenta del beneficiario.

Viernes 12 de Septiembre de 2025
