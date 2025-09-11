Sistema Patria: Bonos y montos activos este 11 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria está depositando varios estipendios para la población venezolana, como parte de las medidas gubernamentales para garantizar la protección social. Los beneficiarios recibirán notificaciones vía mensajería de texto proveniente del número 3532 o 67373 en sus equipos móviles.

Foto: Referencial / Cortesía

La distribución se realiza de manera directa y escalonada a los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital. Después, deben acceder a sus perfiles y en la sección de monedero transferir los fondos a sus cuentas bancarias. Para efectuar el procedimiento disponen de un plazo máximo de 15 días o en su defecto, será eliminado el estipendio.

A continuación, te brindamos un listado de los bonos y montos activos este jueves 11 de septiembre:

Beca Universitaria: De 832 bolívares equivalentes a 5,27 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Parto Humanizado: D e 1.110 bolívares o 7,03 dólares.

Beca Enseñanza Media: De 555 bolívares o 351 dólares.

La información fue difundida a través de las redes sociales de Patria y de sus canales aliados. De este modo, los usuarios pueden mantenerse informados sobre las fechas de entrega, monto y beneficiarios. También, pueden ingresar a la app móvil de veMonedero para verificar todos los detalles.

¿Cómo aceptar y cobrar los bonos de Patria?

Accede al portal web de Patria Navega y ubica la sección de “monedero” Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos. El Sistema valida la operación como exitosa. Corrobora el traspaso en tu cuenta bancaria y ¡listo!

Foto: Referencial / Cortesía

Recomendaciones para recibir los bonos