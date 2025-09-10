Inicia pago para el personal del Ministerio de Educación (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 10 de septiembre, inició el pago de la primera quincena del mes destinada a los docentes y personal del Ministerio de Educación. La información fue difundida mediante el canal de Telegram denominado "Docentes MPPE".

Foto: Canal "Docentes MPEE" en Telegram

"Se está abonando la primera quincena del mes de septiembre en sus respetivas cuentas nóminas", reza la publicación.

Cronograma de pagos en septiembre

El calendario estimado para el mes de septiembre contempla las siguientes fechas para beneficiar a los trabajadores del sector educativo:

15 de septiembre: Bono de Guerra Económica para el personal activo que recibe Cestaticket

18 de septiembre: Bono de Guerra Económica para jubilados sin Cestaticket

25 de septiembre: Segunda quincena y depósito del Cestaticket

Bono Especial de Vacaciones

En la última semana fue entregado el Bono Especial de Vacaciones, cuyo monto fue de 7.700 bolívares equivalentes a 52 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Para mayor información, el personal debe mantenerse atentos a los anuncios oficiales emitidos por las autoridades del MPEE.

Regreso a clases

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció las fechas del regreso a clases para el ciclo 2025-2026. En este sentido, los niños y adolescentes deberán retornar a las aulas el próximo lunes 15 de septiembre, y el personal administrativo se reintegró el 8 de septiembre.

De igual modo, el funcionario hizo un llamado a los padres y representantes a verificar los contenidos impartidos a los estudiantes, a fin de garantizar la obtención de conocimientos y habilidades, según el grado que cursen.

En meses pasados, el Gobierno Nacional rehabilitó más de 300 escuelas, para garantizar las condiciones adecuadas en los planteles e instituciones educativas, como parte de los vértices de transformación. También, están evaluando soluciones efectivas para la incorporación de niños que no estén inscritos en el sistema educativo nacional.