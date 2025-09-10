Servicios

Inicia pago para el personal del Ministerio de Educación (+Detalles)

La información fue difundida mediante el canal de Telegram denominado "Docentes MPPE"

Por Meridiano

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 03:08 pm
Inicia pago para el personal del Ministerio de Educación (+Detalles)
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 10 de septiembre, inició el pago de la primera quincena del mes destinada a los docentes y personal del Ministerio de Educación. La información fue difundida mediante el canal de Telegram denominado "Docentes MPPE".

NOTAS RELACIONADAS

Foto: Canal "Docentes MPEE" en Telegram

"Se está abonando la primera quincena del mes de septiembre en sus respetivas cuentas nóminas", reza la publicación. 

Cronograma de pagos en septiembre

El calendario estimado para el mes de septiembre contempla las siguientes fechas para beneficiar a los trabajadores del sector educativo:

  • 15 de septiembre: Bono de Guerra Económica para el personal activo que recibe Cestaticket

  • 18 de septiembre: Bono de Guerra Económica para jubilados sin Cestaticket

  • 25 de septiembre: Segunda quincena y depósito del Cestaticket

Bono Especial de Vacaciones

En la última semana fue entregado el Bono Especial de Vacaciones, cuyo monto fue de 7.700 bolívares equivalentes a 52 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Para mayor información, el personal debe mantenerse atentos a los anuncios oficiales emitidos por las autoridades del MPEE.

Regreso a clases

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció las fechas del regreso a clases para el ciclo 2025-2026. En este sentido, los niños y adolescentes deberán retornar a las aulas el próximo lunes 15 de septiembre, y el personal administrativo se reintegró el 8 de septiembre.

De igual modo, el funcionario hizo un llamado a los padres y representantes a verificar los contenidos impartidos a los estudiantes, a fin de garantizar la obtención de conocimientos y habilidades, según el grado que cursen.

En meses pasados, el Gobierno Nacional rehabilitó más de 300 escuelas, para garantizar las condiciones adecuadas en los planteles e instituciones educativas, como parte de los vértices de transformación. También, están evaluando soluciones efectivas para la incorporación de niños que no estén inscritos en el sistema educativo nacional.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto Carreras
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios