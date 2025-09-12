Por esta razón la LVBP no ha publicado la lista de positivos por dopaje

Suscríbete a nuestros canales

Luego de varias temporadas de ausencia, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional retomó el Programa Antidopaje de nuestro campeonato, para garantizar la integridad y la transparencia en el rendimiento de cada uno de los peloteros que hacen vida año tras año en el máximo circuito del beisbol de nuestro país.

Desde que este programa volvió a Venezuela, cinco peloteros han sido sancionados por incumplir con el reglamento. Este hecho evidentemente ha causado revuelo, y del mismo modo ha sido aplaudido por promover el juego limpio en nuestra LVBP.

Sin embargo, ha causado un ruido enorme el hecho de que, a pocos días para el inicio de la temporada 2025/26, todavía no se conoce el listado de peloteros que dieron positivo en la zafra 2024/25. En ese sentido, los periodistas Efraín Zavarce, Carlos Valmore Rodríguez y Freddy Chersia, explicaron en El Infield (podcast y programa radial) la razón por la que se ha retrasado este importante anuncio.

¿Por qué no se conocen los positivos por doping?

En efecto, es atípico que, a mediados de septiembre de 2025, todavía no se sepa a ciencia cierta cuáles peloteros dieron positivo en el control antidopaje de la temporada 2024/25. Sin embargo, el periodista Efraín Zavarce explicó la situación.

"Entendemos que dentro de los positivos hay un reincidente, que ha insinuado que, en caso de que el proceso siga, va a ir a la justicia ordinaria", comentó. Esta situación ha generado que la LVBP se encuentre con el problema de intentar que esto no suceda, para no alterar el funcionamiento normal del sistema.

Del mismo modo, Zavarce recalcó que, lastimosamente, la lista de peloteros que dieron positivo es amplia, por lo que posiblemente existan más positivos que en la campaña anterior.