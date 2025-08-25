Conoce el monto de la cestaticket que cobraron hoy lunes los docentes del MPPE

Suscríbete a nuestros canales

Hoy lunes 25 de agosto comenzó la acreditación del bono de alimentación, conocido como cestaticket, para los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). Este beneficio incluye al personal docente, administrativo y obrero, quienes recibieron el abono en sus cuentas bancarias, según lo informó el canal Pagos MPPE Oficial en Telegram.

Monto oficial del bono de alimentación para los docentes del MPPPPE

El beneficio acreditado alcanzó un valor de 5.292 bolívares, de acuerdo con la información difundida en los canales oficiales. Este monto se entrega de manera mensual como un complemento al salario, con el objetivo de respaldar a los trabajadores en la adquisición de alimentos y productos esenciales para su núcleo familiar.

De forma paralela al pago del bono de alimentación, el Ministerio de Educación también realizó el depósito correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto, este doble abono se efectuó en las cuentas registradas por cada trabajador, aportando un alivio económico en un contexto de inflación y altos costos en la canasta básica.

Los trabajadores del sector educativo cuentan con el canal de Telegram Pagos MPPE Oficial, donde se publican cronogramas y montos de cada beneficio, allí también se notifican fechas de pago y cualquier novedad relacionada con la cancelación de salarios, lo que brinda a los empleados información clara y confiable.

Procedimientos ante dudas o inconvenientes

En caso de retrasos o inconsistencias en la acreditación, los trabajadores pueden acudir a las oficinas de talento humano en sus instituciones o consultar directamente a través de los medios electrónicos del Ministerio. Estas vías permiten dar seguimiento a los beneficios laborales y garantizar que todos los empleados reciban de forma correcta su cestaticket y su quincena.