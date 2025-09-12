LVBP

LVBP suspende a siete jugadores por dopaje

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional hizo oficial las sanciones por doping de la zafra 2024/25

Por Josué Porras Estebanot
Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 02:59 pm
LVBP suspende a siete jugadores por dopaje
Jhoulys Chacín / Foto: Prensa LVBP
Este viernes 12 de septiembre, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional anunció la suspensión de siete peloteros por romper las normas antidopaje del campeonato. Los suspendidos son: Jhoulys Chacín, Willians Astudillo, Omar Bencomo Jr., Tyler Alexander, Yoanner Negrín, Cristofer Ogando y Félix Paulino.

Estos siete peloteros violaron el Programa Antidopaje de la LVBP (PALVBP), y han recibido una serie de sanciones que van desde 20 hasta 60 juegos, dependiendo del caso de cada jugador.

7 suspendidos en la LVBP

De los siete jugadores que incumplieron el Programa Antidopaje, los más resaltantes son, sin duda alguna, Jhoulys Chacín (Leones del Caracas) y Omar Bencomo Jr. (Tigres de Aragua), quienes por segunda vez en sus respectivas carreras han dado positivo, lo que significa que ambos han recibido una sanción de 60 juegos.

Otro nombre sumamente resaltante es el de Willians Astudillo, uno de los peloteros más importantes de nuestra Liga en la última década, quien ha recibido una sanción de 20 compromisos.

Además, cuatro importados también han dado positivo. Tres de ellos son: Félix Paulino, dominicano de Bravos; Yoanner Negrín, veterano cubano de Tigres y el dominicano Cristofer Ogando, quien destacó con los Navegantes del Magallanes. Estos tres lanzadores han sido suspendidos por 30 desafíos. El otro importado en dar positivo fue Tyler Alexander, lanzador de Tiburones que reforzó a Magallanes, que ha sido sancionado por 20 juegos.

Viernes 12 de Septiembre de 2025
