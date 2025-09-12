¿No pueden jugar juntos? Xabi Alonso toma esta decisión con Vinícius, Mbappé y Rodrygo

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con la información de Marca, el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, estaría considerando una decisión audaz para el próximo encuentro de La Liga contra la Real Sociedad. Dicho medio afirma que el técnico español se ha decantado por alinear desde el inicio al tridente ofensivo compuesto por Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

Esta decisión representaría una novedad significativa, ya que no ha utilizado a este trío en el inicio de la temporada. Hasta ahora, el equipo ha estado probando diferentes combinaciones en ataque, lo que ha generado especulaciones sobre la mejor forma de integrar a sus estrellas.

La inclusión de los tres delanteros de manera simultánea podría ser un movimiento estratégico para maximizar la capacidad goleadora del equipo y generar un ataque más dinámico y letal; aunque en el pasado, bajo el mando de Carlo Ancelotti, no funcionó.

"Sí pueden jugar juntos"

El reporte de Marca también destaca las declaraciones de Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido. Cuando se le preguntó si los tres jugadores pueden jugar juntos, su respuesta fue una pista clara de sus intenciones.

El ex Bayer Leverkusen no descartó la posibilidad, afirmando: “Sí pueden jugar juntos. Han jugado mucho el año pasado y sí que lo pueden hacer dependiendo del partido y de los otros jugadores. No es algo que esté descartado, tan solo llevamos tres partidos".

Pide cautela

Asimismo, hizo un llamado a la calma y a evitar sacar conclusiones definitivas en el inicio de la temporada: "A veces pretendemos sacar conclusiones muy definitivas después de un periodo muy corto y hay que tener un poquito más de calma. Con un plazo un poco más amplio ya podremos valorar”.

Estas palabras han sido interpretadas como una señal de que Alonso está dispuesto a experimentar con diferentes formaciones y que, en su opinión, la compatibilidad de Rodrygo, Mbappé y Vinícius no es un problema.