Ministro Héctor Rodríguez anuncia la fecha del regreso a clases para el año escolar 2025-2026

Recientemente, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció la fecha del regreso a clases para el ciclo escolar 2025-2026 en Venezuela. En este sentido, el personal administrativo y los trabajadores de los centros educativos se reincorporarán el 8 de septiembre, y los estudiantes regresarán a las aulas el 15 de septiembre.

Además, el funcionario informó que están efectuando mejoras en el calendario escolar, para garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al contenido educativo correspondiente a los diferentes niveles educativos.

Cambios en el plan de estudios para el ciclo 2025-2026

El viceministro de Educación Media y Técnica, Eloy Sira Galíndez, precisó que serán actualizadas las temáticas del plan de estudios dependiendo de los grados que cursen los estudiantes.

“Estamos revisando cuatro áreas básicas porque estamos haciendo una adecuación del currículo: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lectura y Escritura, Geografía e Historia y Ciudadanía”, expresó en una entrevista concedida a Unión Radio.

Rehabilitación de escuelas

El Gobierno Nacional rehabilitó al menos 300 escuelas durante el período vacacional, para garantizar las condiciones adecuadas de los jóvenes en los planteles educativos. De igual modo, señaló que se está evaluando soluciones efectivas para la incorporación de infantes que no estén inscritos en el sistema educativo.

¡Atención padres y representantes!

Finalmente, Héctor Rodríguez hizo un llamado a los padres y representantes a verificar los contenidos impartidos a sus hijos, para evaluar el progreso según las edades.