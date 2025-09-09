Sistema Patria: Bonos que deposita este martes 9 de septiembre (+Montos)

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria es un mecanismo de protección social implementado por el Gobierno Nacional en el año 2017. Los venezolanos reciben compensaciones económicas para cubrir gastos alimenticios, pagar servicios, recargar operadoras telefónicas o hacer uso del cupo de gasolina.

Los usuarios deben mantenerse atentos porque les llegará una notificación vía SMS del número 3532 o 67373, con la respectiva acreditación. También, pueden corroborar la asignación desde la aplicación veMonedero y aceptar el beneficio.

Actualmente, la plataforma digital está depositando los siguientes estipendios destinados a diferentes sectores de la población:

Bono Único Familiar: Destinado a los integrantes de los programas Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. El monto es 2.200 bolívares.

Corresponsabilidad y Formación: Para los funcionarios de la Administración Pública. El monto es de 10.000 bolívares.

100% Amor Mayor: Para las personas de la tercera edad. El monto es de 130 bolívares, igual que el salario mínimo vigente en Venezuela.

Para aceptar los bonos, los usuarios disponen de un plazo máximo de 15 días o en su defecto, no podrán recibir satisfactoriamente los recursos en sus cuentas bancarias.

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

Inicia sesión en la Plataforma Patria Ubica la sección de Monedero Haz clic en la opción de “retiro de fondos” Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos El sistema validará la operación y ¡listo!

Aumenta las probabilidades de recibir los bonos de la Patria