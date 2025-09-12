Periodista deportivo le saca los trapos al sol a Eduardo Pino ¡Qué escándalo!

Suscríbete a nuestros canales

Al parecer la derrota de Venezuela en las clasificatorias al Mundial 2026, dejó más que un sabor amargo en boca de los fanáticos. En los medios de comunicación, los debates se han abierto acerca de todo lo sucedido, pero, esto trajo consigo un enfrentamiento entre Klon Pérez y Eduardo Pino.

Pérez, quien se desarrolla como narrador de fútbol, no pudo evitar reaccionar en su cuenta de X sobre la gestión de Fernando “Bocha” Batista dentro del conjunto Vinotinto, aunque, a su juicio, un número de periodistas del FUTVE también tienen la culpa.

Klon Pérez se le va encima a Eduardo Pino

Según el criollo, personajes como Pino, Humberto Turinese y Carlos Domingues, son “unos tarifados del FUTVE”, por lo que estarían “obligados” a guardar silencio sobre todo lo que ocurre dentro de la organización.

En este sentido, considera que “con un periodismo serio, Batista habría estado fuera hace dos años”. Como era de esperarse, las duras calificaciones del narrador deportivo hicieron ruido en varios de los implicados, especialmente en Eduardo, quien no tardó en responderle.

“El único tarifado del Futve has sido tú! Que le cobrabas a los jugadores cuando publicabas sus problemas contractuales con sus equipos, entre otras cosas. Deja de ser tan estúpido. No acepto que te metas con mi gente, que es HONORABLE”, fue la contundente respuesta.

Como respuesta, Klon no tardó en “dejar en la calle” al conductor de Tele Deportes, demostrando que, sus palabras contradicen las críticas que hizo en el pasado sobre sus compañeros, o al menos en este caso, sobre Carlos Domingues.

¿Eduardo Pino es Judas?

La tarde del 11 de septiembre, Pérez recurrió nuevamente a su perfil en X para exponer un audio de su “contrincante”, donde lo deja muy mal parado, pues, se le escucha hablando “pestes” de su colega.

En lo que parece haber sido una conversación entre Klon y Eduardo, el segundo personaje no perdió tiempo para soltar su veneno. “Que hijo de p$#& es Carlos Domingues. Carlos Domingues es una basura”, es parte de la opinión de Pino.

“Él y yo no nos hablamos porque yo le hice entender que él era un hipócrita de mi$#d@. No deja que las demás personas crezcan. Es un envidioso”, continúa en el audio.

Finalmente, el conductor aseveró: “Ese es un pobre bobo”. Todo lo expuesto en el audio deja en evidencia a Eduardo, quien, además, es tachado en redes sociales como “Judas” o “hipócrita”, luego de “defender” públicamente a Carlos, un colega de quien quedó demostrado que ha hablado a sus espaldas.

En modo de advertencia, Klon Pérez acompañó el video con un tajante mensaje: “Por favor TARIFADOS no se metan conmigo.... no comiencen a defenderse entre sí porque para TODOS tengo”.

¿Seguirá la novela entre Klon y otros narradores del deporte? ¿Quién será el próximo en caer?