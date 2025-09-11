¿Fue falta? Conmebol se pronuncia sobre el polémico penal que liquidó a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela quedó eliminada de toda posibilidad de ir a la Copa del Mundo de 2026 este pasado martes, luego de caer derrotada de manera humillante ante su similar de Colombia, en un partido que se disputó en la ciudad de Maturín y que culminó con una escandalosa goleada de 3-6 en favor de los cafeteros.

No cabe duda de que la eliminación de La Vinotinto es 100% culpa de Venezuela. La selección nacional no supo aprovechar las innumerables oportunidades que tuvo a lo largo de la eliminatoria para crear un buen colchón de puntos que redujera significativamente la presión para las últimas fechas.

Sin embargo, a pesar de que la eliminación venezolana fue evidentemente por culpa propia, había otra posibilidad de clasificar al repechaje, que dependía de que Bolivia no le ganara a Brasil. Esta posibilidad se esfumó, ya que "La Verde" derrotó a Brasil por marcador de 1-0, gracias a un penal sumamente dudoso que anotó Miguel Terceros. Conmebol mostró el audio del VAR durante la decisión, y la descripción de la jugada al principio del video ha causado polémica.

¿Era penal para Bolivia?

Mediante su canal de YouTube, la Conmebol publicó el video de la conversación entre árbitro principal y VAR durante el juego entre Bolivia y Brasil, más precisamente durante la jugada en la que el colegiado fue llamado a revisar un posible penal para los locales, penal que finalmente se concedió y que significó el triunfo boliviano por marcador de 1-0.

Sin embargo, en el video sorprende la descripción inicial de la jugada, en donde se menciona que "al minuto 44, en el área penal del equipo de casaca amarilla, se produce una disputa de juego, donde el atacante de casaca verde juega el balón. Posteriormente, se produce un contacto normal de juego entre ambos jugadores, lo que no se configura como infracción", explica el narrador del material audiovisual.

Si bien en las distintas tomas del VAR se puede apreciar que existió un contacto, este audio deja a entrever que muy posiblemente la Conmebol no esté satisfecha con la decisión que tomó el principal en esta jugada. Por supuesto, esto no se debe utilizar como excusa para justificar la eliminación venezolana, pero no deja de ser un hecho sumamente curioso y que, guste o no, tuvo repercusión en la tabla de posiciones.