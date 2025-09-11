¿Otro más en las alturas? Selección inscribe este estadio para Eliminatorias Conmebol 2030

Suscríbete a nuestros canales

Durante la mayor parte del ciclo de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, mucho comentó la opinión pública sobre las repercusiones que tiene la controvertida sede de Bolivia.

Tal es el caso del Estadio Municipal Villa Ingenio de El Alto, ubicado a 4.088 metros sobre el nivel del mar y que se convirtió en una verdadera fortaleza para el conjunto del Altiplano.

Una nueva sede en las alturas

Sin embargo, el pasado miércoles la selección de Perú confirmó que para el próximo premundial de la Copa del Mundo de la FIFA de 2030, los bolivianos no serán los únicos que emplearán esta estrategia.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó la decisión, recientemente, de añadir el Estadio Inca Garcilaso de La Vega como una sede alterna para el próximo ciclo mundialista.

Cabe destacar que, esta noticia fue difundida por el periodista local Gustavo Peralta, el pasado 10 de septiembre. Asimismo, aclaró en este reporte durante el programa 'Hablemos de Max', que la intención es recibir a Brasil y Argentina en este recinto de cara al próximo premundial.

Dicho estadio, es el tercero más grande de dicho país y a su vez el más alto del territorio peruano, ya que se sitúa a 3.402 metros sobre el nivel del mar, en la ciudad de Cusco.

Además de esto, el ente federativo incaico podría proponer que las jornadas de Eliminatorias Sudamericanas en casa, ante Uruguay y Paraguay, también se celebren allí.