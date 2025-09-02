Así luce el panorama de cada país de Conmebol para clasificar al Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Este 4 y 9 de septiembre respectivamente, las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, llegarán a su fin. Y con mucho en juego, esto deberá hacer cada selección para clasificar.

Con dos partidos pendientes, solo tres selecciones aseguraron su puesto directamente a la máxima competición de la disciplina, organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

¿Cómo luce la tabla y las posibilidades de cada uno?

Gracias a una gráfica elaborada por la plataforma Flashscore, puede apreciarse la situación de cada equipo según su posición en la tabla y cantidad de puntos acumulados.

Sin embargo, el contexto es importante para entender ante qué se enfrenta cada uno de los conjuntos nacionales de Conmebol que aún disputan un lugar directo o al repechaje de este prestigioso torneo.

Solo el primero, que es Argentina con 35 puntos, aseguró esa misma plaza sin importar que caiga en sus dos partidos restantes. Por su parte, el segundo (Ecuador con 25) y tercero (Brasil con 25), aseguraron su cupo sin necesidad de repesca, ya que aún perdiendo podrían culminar en el sexto y quinto lugar respectivamente.

El panorama comienza a complicarse entre el cuarto y séptimo puesto de la tabla: Uruguay (24 unidades) y Paraguay (24 puntos) tienen como salvoconducto el repechaje, gracias a sus 6 puntos de distancia con Venezuela (actualmente en el puesto de repechaje).

Asimismo, Colombia (22 unidades) y Venezuela (18 tantos) dependen de sí mismos para asegurar las respectivas sexta y séptima plaza. Por otro lado, Bolivia (17 tantos) y Perú (12) poseen posibilidades muy reducidas, mientras que Chile está completamente eliminada con 10 puntos.

¿Qué debe hacer Venezuela para clasificar al repechaje?

Para el conjunto venezolano, su presencia en el repechaje o posible presencia directa, se traduce en dos victorias consecutivas, sin depender de nadie.

Cabe destacar que, para evitar la repesca, dependen de una derrota colombiana en la fecha 17 y vencer a ese mismo rival en la última jornada.

En cuanto al repechaje respecta, una victoria Vinotinto y una derrota boliviana, aseguraría el puesto 7 a Venezuela, indistintamente de cómo se den los resultados. Otros posibles escenarios son:

*Venezuela cae en sus dos juegos restantes, Bolivia hace lo mismo y Perú empata o pierde una de estas dos fechas. La selección criolla asegura el repechaje.

*Venezuela empata sus dos juegos restantes, Bolivia pierde un duelo e iguala otro; Perú empata o pierde una de estas dos fechas. La Vinotinto disputa el repechaje.

*Venezuela iguala un compromiso y cae en otro, Bolivia hace lo mismo y Perú empata o pierde una de estas dos fechas. El combinado tricolor asegura el repechaje.